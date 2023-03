Furtula šesti, Đurović završio na 21. mjestu u Leiriji

Podgorica, (MINA) – Crnogorski atletičar Danijel Furtula osvojio je šesto mjesto u bacanju diska, dok je Tomaš Đurović takmičenje u bacanju kugle na Evropskom bacačkom kupu u portugalskoj Leiriji završio na 21. mjestu.

Furtula je do šestog mjesta došao hicem od 61,15 metara.

Takmičari su bili podijeljeni u dvije grupe, a za medalje borilo se 28 takmičara.

Đurović je u bacanju kugle ostvario rezultat 18,39 metara i osvojio deveto mjesto u prvoj grupi.

U generalnom plasmanu, od 24 takmičara, zauzeo je 21.mjesto.

“Na prvom međunarodnom takmičenju Furtula i Đurović došli su direktno sa priprema iz Medulina i iz punog trenažnog ciklusa”, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Na Evropskom kupu učestvovalo je 296 bacača iz 40 država.

