FSCG: Zakazane četiti prijateljske utakmice

Podgorica, (MINA) – Seniorska fudbalska reprezentacija Crne Gore u martu i junu odigraće četiri prijateljske utakmice, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Protivnik reprezentacije Crne Gore u prvom prijateljskom meču, zakazanom za 21. mart, biće Bjelorusija.

Duel, koji će biti odigran u Antaliji, biće pet međusobni susret dvije selekcije.

U prethodna četiri crnogorski fudbaleri slavili su dva puta, 2009. i 2019. godine u Podgorici, dok 2013. u Žodinu i 2016. u Podgorici nije bilo pobjednika.

Antalija će biti domaćin i prijateljskog susreta selekcija Crne Gore i Sjeverne Makedonije koji je zakazan za 25. mart.

U dosadašnjim odmjeravanjima snaga, ukupno tri prijateljska, više uspjeha imala je Sjeverna Makedonija koja je slavila pobjede u mečevima odigranim 2010. i 2015. godine u Skoplju, dok su “sokoli” slavili u duelu odigranom 2008. godine u Podgorici.

Najbolje crnogorske fudbalere u junu očekuju mečevi sa selekcijama Belgije i Gruzije.

Gostovanje selekciji Belgije, učesniku predstojećeg Evropskog prvenstva, zakazano je za 5. jun, dok će Gruzija, učesnik baraža za plasman na EURO, gostovati u Podgorici 9. juna.

Crna Gora i Belgija 2012. godine odigrale su prijateljski meč na stadionu Hejsel u Briselu.

Meč je završen bez pobjednika, rezultatom 2:2. Pogotke za naš najbolji tim postigli su Mirko Vučinić i Nikola Drinčić.

Prve kvalifikacije u kojima je učestvovala crnogorska selekcija, za plasman na Svjetsko prvenstvo 2010. godine u Južnoj Africi, donijele su jedine do sada odigrane susrete sa Gruzijom.

Prvi meč dva tima, odigran u aprilu 2009. godine u Tbilisiju, završen je bez pogodaka dok je u Podgorici crnogorska selekcija upisala prvu pobjedu u takmičarskim mečevima.

Mjesto odigravanja susreta sa Belgijom, kao i satnice početka svih utakmica, biće objavljene nakon usklađivanja sa administracijom UEFA.

Crnu Goru će, osim prijateljskih mečeva u martu i junu, očekuju utakmice UEFA Lige nacije.

Žrijeb grupa za takmičenje koje će se igrati u septembru, oktobru i novembru održaće se 8. februara u Parizu.

