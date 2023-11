Filmu Kris Nikić nagrada i na finalu festivala u Milanu

Podgorica, (MINA) – Dokumentarac Kris Nikić Ironmans story – Specijalna olimpijada Crne Gore, dobitnik je nagrade /Mention D Honneur/ na finalu svjetskog filmskog sportskog festivala Saveza sportskih televizija i slika na ektranu (FICTS) u Milanu.

Film autora Džina Staforda nagrađen je u konkurenciji 113 filmova iz 74 države svijeta, u kategoriji Sportskih vrijednosti, edukacije i kulture.

Nastup u Milanu obezbijedio je osvajanjem Gran prija i priznanja za najbolju režiju prvog međunarodnog festivala sportskog filma u Budvi /Budva sports and arts film festival -BSAFF/.

Prethodno je dobio i nagradu za najbolji kratkometražni film na festivalu na Zlatiboru.

Osnivač budvanskog festivala, Miloš Todorović, kazao je da je zadovoljan tako velikim uspjehom u više nego jakoj konkurenciji.

“Ponosan sam i što smo predstavljali naš festival, opštinu Budva i Crnu Goru na najreprezentativniji način. Zahvaljujemo se nasim prijateljima iz Milana predsjedniku FICTS-a i profesoru Franku Askaniju, kao i generalnom sekretaru Encu Kapijeliju na srdačnom dočeku i dobrodolici”, rekao je Todorović.

On je istakao da veliku zahvalnost za odlazak u Milano, na najveću svjetsku smotru sportskog filma i promiciju sporta Crne Core duguju Crnogorskom olimpijskom komitetu i predsjedniku Dušanu Simonoviću.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS