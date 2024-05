Evropski partneri uz Crnogorsku sportsku akademiju

Podgorica, (MINA) – Crnogorska sportska akademija (CSA) u organizaciji 22. naučne međunarodne konferencije u Cavtatu ponovo će imati partnere sa visoko-obrazovnih i naučnih institucija iz Slovenije i Slovačke, kazao je predsjedavaći konferencije Duško Bjelica.

On je istakao da je nastavak saradnje dogovoren u Ljubljani, a da je u radu sastanka učestvovao i Damir Sekulić, predsjednik naučnog odbora konferencije.

Sa Faulteta sporta iz Prešova u razgovorima su učestvovali prodekan i dekan, Peter Bakalar i Pavel Ruzbarski, dok su Fakultet sporta iz Ljubljane predstavljali prodekan Maja Pajek, Jožef Križaj i Katjuša Radinović.

Konferencija u Cavtatu biće održana od 3. do 6 . aprila 2025. godine, a po svom sadržaju, prema najavama organizatora, biće raznovrsnija od svih ostalih.

“U narednih mjesec definisaće se i ostali partneri koji će doprinijeti besprekornoj organizaciji doktorske škole, dva vork šopa kao i više tematskih sesija”, rekao je Bjelica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS