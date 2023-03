Elekroprivreda novi sponzor Atletskog saveza

Podgorica, (MINA) – Elekroprivreda Crne Gore (EPCG) novi je sponzor Atletskog saveza, saopšteno je iz te asocijacije.

Saradnja je dogovorena na godinu, a ugovor su potpisali izvršni direktor kompanije Nikola Rovčanin i predsjednik Atletskog saveza Milorad Vuletić.

Saopšteno je da će sredstva iz tog ugovora biti iskorišćena za finansiranja dijela planova iz programa najboljih crnogorskih atletičara.

Vuletić se zahvalio EPCG što je prepoznala ASCG kao partnera i obezbijedila dio finasijskih sredstava za finansiranje dijela obaveza iz programa rada ASCG za 2023. godinu i podrške najboljim atletičarima.

“Ne sumnjam da će saradnja biti nastavljena. ASCG će se potruditi da uložena sredstva opravda dobrom organizacijom takmičenja i rezultatima naših najboljih atletičara, koji će na najbolji način promovisati ulogu i značaj doprinosa EPCG na postizanju rezultata crnogorskih sportista na međunarodnoj sceni”, rekao je Vuletić.

Direktor EPCG Nikola Rovčanin zahvalio se na svečanom činu uspostavljanja saradnje ASCG i EPCG kao najveće državne kompanije.

“Elektroprivreda u posljednje vrijeme svoju društvenu odgovornost iskazuje kroz pomoć i podršku u okviru sredstava za donacije, ali i sponzorskim ugovorima sa zdravstvenim sistemom, sportskim savezima i kolektivima, sportsitima i kulturnim djelatnostima”, rekao je Rovčanin.

On je naglasio da u kompaniji, na čijem je čelu, smatraju da su to važni segmenti društva i da kako rastu savezi raste i njihova društvena odgovornost.

“Sa medaljama naših sportista prezentovaće se i prestavljaće se ime Elektroprivrede Crne Gore. Prezentovaće se i naši projekti i na neki način kako rastemo mi, rastu i sportski savezi upravo sa nama”, rekao je Rovčanin.

On je naglasio da je EPCG prepoznata kao kompanija koja je podržala brojne sportske saveze.

“Prije svega deceniski sponzor je Vaterpolo saveza, Odbojkaškog, a sada i Atletskog saveza. Nadam se svi naši sportisti to opravdati rezultatitima”, rekao je Rovčanin.

On je čestitao crnogorskim atletičarima dosadašnje uspjehe i poželio im sreću na svim budućim takmičenjima.

“Želim da Vam saopstim da imate ove godine podršku kao što smo i zaključili sponzorskim ugovorom i uvjeren sam da će nasa saradnja biti nastavljena”, zaključio je Rovčanin.

