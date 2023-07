Džiu džicu – Vukčević ponovo najbolji

Podgorica, (MINA) – Džiu džicu reprezentativac Crne Gore, Dejan Vukčević, osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Mongoliji.

To je njegovo četvrto seniorsko zlato na šampionatima svijeta.

Uspješan nastup imale su i Lidija Caković i Ljubica Nikčević, koje su bile bronzane u duo sistemu.

Na korak od medalje zaustavljen je šampion svijeta iz Abu Dabija, Arso Milić, koji je nastup u Ulan Batoru završio kao peti.

