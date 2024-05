Džiu džicu reprezentacija na EP u Gelzenkirhenu

Podgorica, (MINA) – Džiu-džicu reprezentacija Crne Gore učestvovaće na seniorskom prvenstvu Evrope, koje će od 23. do 26. maja biti održano u njemačkom Gelzenkirhenu, saopšteno je iz te asocijacije.

Crnogorsku reprezentaciju predstavljaće predstavljaće 13 takmičara.

Za medalje boriće se Mirjana Martinović, Arso Milić, Aleksa Radulović, Krsto Radulović, Savo Jaredić, Miloš Miličković, Anđela Vukčević, Nikola Perović, Mladen Bojanović, Nataša Jeftić, Stefan Vuković, Lidija Caković i Filip Pešić.

Predvodiće ih selektor Nikolom Prodanović i treneri Dejan Vukčević i Mladen Jokmanović.

Selektor Prodanović kazao je da se od crnogorskog tima, nakon odličnog rezultata na prethodnom Evropskom prvenstvu u borbama, očekuje visok plasman.

“Svi su spremni da pruže maksimum i tako opravdaju velika očekivanja svih nas u savezu”, kazao je Prodanović.

Trener Dejan Vukčević kazao je da je pred crnogorskom reprezentacijom važan zadatak i velika čast.

“Putujemo da predstavljamo našu zemlju na međunarodnoj sceni. Takmičari su naporno radili da bi stigli do ove tačke i ponosan sam na posvećenost i trud svakog takmičara. Svaki trening, svaka borba do sad, bila je priprema za sve ono što nas čeka. Vjerujem u sve njih, u njihovu vještinu i hrabrost. Znamo da će konkurencija biti jaka, ali smo spremni da damo sve od sebe i borimo se”, rekao je Vukčević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS