Dulović: Narednih godina slični i još bolji rezultati

Podgorica, (MINA) – Vicešampion svijeta, karatista Nenad Dulović, kazao je da je srebrna seniorska medalja veliki uspjeh, ali da tu nije kraj i da se u narednim godinama od njega mogu očekivati slični i još bolji rezultati.

Dulović je nastup na seniorskom Svjetskom prvenstvu u karateu završio sa srebrnim odličjem, a plasmanom u finale ostvario je najveći uspjeh crnogorskog karatea od obnove nezavisnosti.

Na putu do istorijskog finala i uspjeha karijere eliminisao je Tonija Noa Pizina iz Švajcarske 1:0, Žoakima Mendeša iz Portugala 6:4, Fahada Alkhatamija iz Saudijske Arabije 8:0, Italijana Đanluku De Viva 5:0 i u polifinalnom meču Mohameda Ozdemira iz Njemačke 3:0.

U meču za zlato poražen je od Francuza Stivena da Koste 5:3.

Dulović je kazao da je ponosan na sebe jer je uspio da prebrodi brojne probleme sa povredama i iz toga izađe još jači.

“Svjetsan sam rezultata, ali tu nije kraj. Siguran sam da me čeka uspješna i velika karijera. Želim da radim i napredujem, da ostvarim nove pobjede i osvajam nove medalje, da se u čast mojih rezultata viori zastava i svira himna. Da dam doprinois da se karate popne na veći nivo”, rekao je Dulović na konferenciji za novinare.

On je naglasio da mu je medalja dala još veći motiv da radi još jače i ostvaruje još bolje rezultate.

“Drago mi je i što je medalja iz Budimpešte jubilarna 50. sa šampionatima Evrope i svijeta za moj klub. U godini jubileja i 50 godina postojanja 50. medalja za mog trenera Žarka Rakovića i moj klub Omladinac”, rekao je Dulović.

On se zahvalio i selektoru Almiru Cecunjaninu, navodeći da je u Budimpešti u svakom trenutku bio uz njega.

Zahvaliio se i prijateljima iz Saveza i reprezentacije, navodeći da su ga nesebično podržavali i bodrili.

“Posebna zahvalnost mojim roditeljima, koji su od prvog dana vjeruovali u mene. Siguran sam da mi je najveći uspjeh u životu što sam uspio da ih usrećim. Medalja je njihov uspjeh, više nego moj.

Zadovoljstvo mi je što sam imao čast da karate i svoju državu predstavljam u najboljem svjetlu, uprkos zdrastvenom problemu. Uspio sam tu manu pretvorim u prednost”, rekao je Dulović.

On je naglasio da je bilo trenutaka, nakon loma vilice i povreda oba koljena, kada je razmišljao i da odustane.

“Svaku noć kada bih legao razmišljao sam da li sam sve odradio kako treba. To me je vratilo na tatami, uz podršku ljudi oko mene”, kazao je Dulović.

On se zahvalio predsjedniku Karate saveza Predragu Perkoviću i direktoru reprezentacije Miodragu Radunoviću na podršci tokom liječenja i oporavka od povrede.

Perković je naglasio da finale Svjetskog prvenstva nije dostignuće koje se često dešava u crnogorskom sportu, podsjećajući da je karate takav rezultat čekao više od 30 godina.

Prema njegovim riječima, Dulović ne samo da je bio ravnopravan sa zvaničnim olimpijskim, svjetskim i evropskim šampionom, već je u drugom dijelu borbe bio i dominantan.

“Do tog meča imao je pet velikih pobjeda, a u četiri od pet mečeva nije izgubio ni poen. To govori koliko se ozbiljno pripremao za SP. Mala Crna Gora pokazala je da se i protiv velikih budžeta može boriti hrabrim nastupom, požrtvovanim radom i dobrim pripremama, nekim sistemom koji to sve treba da omogući”, rekao je Perković.

Predsjednik karate saveza je kazao da dvioje seniorske medalja u dvije discipline, najbolje govore o kvalitetu, ali i uspostavljenom sistemu.

“Siguran sam, da uprkos velikim rezuzltatima, možemo i više od ovoga. Vidimo da imamo još prostora za to kod takmičara u pojedinačnoj konkurenciji, ali i kod ekipa. Naš zadatak je da zadržimo ovu generaciju seniora, da napravimo uslove da se održi generacija u mlađim kategorijama koja je izuzetno kvalitetna. Njihovim dolaskom za par godina možemo obezbijediti da se svjetske medalje osvajaju u kontinuitetu”, rekao je Perkoviću.

On se zahvalio ministru Vasiliju Laloševiću na podršci koju je Karate savez imao tokom njegovog mandata i poželi uspješan rad novom ministru sporta Dragoslavu Šćekiću.

Lalošević je podsjetio da kada je preuzimao funkciju ministra bilo odrđenih problema sa Karate savezom.

“U hodu smo ih rješpavali i sada se ponosim kada vidim medalje – evropsku kata tima i svjetsku Dulovića, kao i sjajne manifestacije koje ste organizovali. Milsim da ste jedan od najboljih saveza u Crnoj Gori”, rekao je Lalošević.

On je ngalasio da ga raduju rezultati Dulovića i njegove pobjede ne samo na tatamiju već i protiv bolesti.

“U ime novog ministra Šćekića, a to je moja obaveza kao čovjeka koji te je uputio na takmičenje, da ti saopštim da si srebrnom medaljom osvojio nešto što svaki sportista u Crnoj Gori očekuje. Ti si postao korisnik nacionalne sportske penzije, od 35. godine, koja se dodjeljuje za izuzetan doprinos razvoja sporta. Sleduje te i nočana nagrada od 25 hiljada EUR, a polovina od tog iznosa tvom treneru. To je primjer kako se država odužuje sjajnim sportistima”, zaključio je Lalošević.

