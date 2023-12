Dulović i Vukčević sportisti Podgorice

Podgorica, (MINA) – Karatista Nenad Dulović i džiju džicu reprezentativac Dejan Vukčević najbolji su sportisti Podgorice u 2023. godini, odlučila je Stručna komisija za izbor najuspješnijih sportista, sportskih radnika i sportskih kolektiva.

Titulu najboljeg kluba nosi Karate klub Omladinac, dok je najbolji trener Žarko Raković, član stručnog štaba ovog trofejnog kolektiva.

“Nenad Dulović je fenomenalnim rezultatom i osvajanjem srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti ispisao najljepše stranice u istoriji podgoričkog i crnogorskog karatea, dok se Dejan Vukčević četvrti put popeo na planetarni vrh, osvajanjem zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u Mongoliji, nastavivši sa impresivnim ostvarenjima u džiju džici”, navodi se u obrazloženju odluke Komisije.

Navodi se da je Žarko Raković u posljednjoj deceniji stvorio veliki broj šampiona u KK Omladinac, koji svojim rezultatima u kontinuitetu postaje jedan od sportskih brendova Glavnog grada.

Plakete za vrhunske rezultate na osnovu rezultata u seniorskoj konkurenciji zaslužili su karatistkinja Omladinca Milena Jovanović, džiu džicu majstor Arso Milić, kik bokser Budućnosti Nemanja Čađenović i džiju džicu reprezentativka Anđela Vukčević.

Plakete za ostvarene rezultate u 2023. godini zaslužili su Kik boks klub Rad, Košarkaški klub SC Derbi, Džiu džicu klub Feniks, Klub malog fudbala Titograd, Plesni klub Sonrisa, Košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont, atletičarka Atletskog kluba osoba sa invaliditetom Vihor Maja Rajković, četverac iz Džiju džicu kluba Feniks Aleksa Radulović, Krsto Radulović, Mladen Bojanović i Selma Ličina, Tomislav Đinović iz Bokserskog kluba Zlatičanin i automobilista “Podgorica rejsing tima” Filip Kunčer.

Tradicionalno, izabrani su i najperspektivniji sportisti Glavnog grada (dječaci i djevojčice od 13 do 16 godina).

To su Lana Rakočević (Ženski odbojkaški klub Budućnost), Vuk Stanojević (Odbojkaški klub Budućnost), Jakša Milanović (Vaterpolo plivački klub Budućnost), Lazar Savović (Fudbalski klub Budućnost), Janja Dragišić (Ženski košarkaški klub Budućnost Bemax), Dražen Šutović (Karate klub Budućnost), Mina Boričić (Karate klub Omladinac), Jovan Radulović (Džudo klub Milenijum), Ognjen Radošević (Džudo klub Nenad Sinanović) i Balša Sinđić iz Džiu džicu kluba Stara Varoš.

Zlatne plakete za poseban doprinos u razvoju školskog sporta biće uručene Fikretu Juleviću (OŠ “Pavle Rovinski”) i Tanji Raković (SSŠ “Ivan Uskoković”), a plaketu za dostignuće u netakmičarskom sportu zaslužio je aikido majstor Janko Burić (Aikido klub Budućnost).

Za uspješnu saradnju u realizaciji programskih aktivnosti Sekretarijata za sport, kao i promociju sporta biće nagrađen “Hotel Voco”, dok će priznanje za razvoj i promociju sporta osoba sa invaliditetom dobiti volonterska organizacija “ADP Zid”.

Zlatnu plaketu za promociju i razvoj sportske rekreacije dobiće Sportsko rekreativno društvo Ekomen, kao i Zoran Kažić, dok će posebnu zahvalnicu za medijsku promociju aktivnosti Sekretarijata za sport dobiti portal Sportfem.

Nagrade za izuzetan doprinos u razvoju, organizovanju i unaprjeđenju sporta zaslužili su Slavko Vlahović, braća Ante i Janko Miročević, braća Miodrag i Dragan Perunović, Nikola Petrović, Dragan Drobnjak, Momčilo Markuš, Nikola Raković i Avdulah Radončić.

Sekretarijat za sport posthumno će dodijeliti plakete porodicama zaslužnih sportskih radnika za doprinos razvoju sporta u Titogradu (Podgorici) – Petru Porobiću i Neđeljku Burzanoviću.

