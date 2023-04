Duel Dečića i Budućnosti bez prisustva publike

Podgorica, (MINA) – Utakmica između fudbalera Dečića i Budućnosti, u 30. kolu Meridianbet Prve crnogorske lige, biće odigrana bez prisustva publike, saopšteno je iz kluba iz Tuzi.

Utakmica je na programu u subotu u podgoričkiom naselju Stari aerodrom (19).

Navodi se da je Komisija za bezbjednost i sigurnost utakmica proglašena utakmicom visokog rizika.

“Kao što je poznato da su u toku radovi na stadionu u Tuzima, mi smo tražili teren koji ispunjava uslove za odigravanje utakmice visokog rizika. Na žalost nijesmo uspjeli da obezbjedimo takav teren i uz konsultacijom sa Centrom bezbjednosti Podgorica i Fudbalskim savezom odlučili smo da se utakmica odigra bez prisustva navijača”, piše u saopštenju Dečića.

Navodi se da u tom klubu iskreno žale zbog mnogobrojnih navijača Dečić i Budućnosti koji neće moći da prisustvuju utakmici.

“Radimo na tome da ubrzo stvorimo uslove za odigravanje takvih utakmica”, piše u saopštenju kluba iz Tuzi.

