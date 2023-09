Dobar nastup crnogorskih strijelaca na EP u Osijeku

Podgorica, (MINA) – Crnogorski strijelci Ivo Stanišić, Jovica Marković i Nikola Perišić, imali su zapažen nastup na Evropskom prvenstvu u Osijeku, u disciplini Trap 125 meta, saopšteno je iz Streljačkog saveza.

Stanišić je sa 118 pogodaka (22,25,24,23,24) zauzeo 34. mjesto u konkurenciji 104 najbolja “trapaša” Evrope.

Perišić je pogodio 116 meta (22,23,24,23,24) i završio na polovini tabele, dok je Marković sa 112 (24,24,21,22,21) meta ipak ostvatio minimalni kvalifikacionu (MQS) normu.

“Ukupno posmatrano bio je to možda i najbolji grupni plasman crnogorskih strijelaca na nekom velikom međunarodnom takmičenju”, stiji u aopštenju Streljačkog saveza.

Pobijedio je Hrvat Đovani Cernogorac sa 122 pogotka i 48/50 u finalu, čime je objedinio svjetsku i evropsku titulu u jednoj sezoni.

