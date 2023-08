Đinoviću srebrna medalja, Nikač zaustavljen u kvalifikacijama

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parastrijelac Milan Đinović kao drugoplasirani završio je nastup na Gran pri mitingu u Novom Sadu, dok je Ambroz Nikač zaustavljen u kvalifikacijama.

Đinović je u klasi SH1, u discplini vazdušna puška R3, nastup u finalu završio sa 249,7 krugova.

To je samo 0,4 kruga slabije od srpskog strijelca Lasla Šuranjija (250,1).

Đinoviću je bio najuspješniji u kvalifikacijama sa pogođena 632,2 kruga.

To je njegov drugi najbolji rezultat u karijeri, kojim je još jednom, četvrti put ove godine, potvrdio minimalnu kvalifikacionu normu za Paraolimpijske igre u Parizu.

Nikač je u klasi SH1, u disciplini gađanje iz pištolja P1, bio desetoplasirani sa 515 bodova.

Đinovića sjutra očekuje i nastup u kategoriji R1.

Crnogorske strijelce u Novom Sadu predvodi trener Željko Božović.

“Još jedan izuzetan rezultat Milana Đinovića. Posebno sam zadovoljan rezultatom u osnovnom dijelu, gdje je sa 632,2 kruga ostvario svoj drugi najbolji rezultat u karijeri i još jednom debelom premašio MQS za Pariz. U finalu do posljednjeg metka borio se za prvo mjesto sa velikim šampionom”, kazao je Đinović.

Nastup parastreljačke reprezentacije Crne Gore na Gran priju finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta, koji je podržalo Ministarstvo sporta i mladih za 2023. godinu.

Gran pri u Novom Sadu okupio je strijelce iz Srbije, Crne Gore, Litvanije, Bosne i Hercegovine, Velike Britanije, Francuske, Poljske, Mađarske i Sjeverne Makedonije.

