Delegacija Budućnosti uručila poklone djeci iz JU Centar Ljubović

Podgorica, (MINA) – Delegacija Karate kluba Budućnost posjetila je danas Javnu ustanovu Centar Ljubović i u saradnji sa kompanijom Lob uručila novogodišnje paketiće i sportsku opremu djeci u toj ustanovi.

Novogodišnje poklone uručio je trener podgoričkog kluba Stefan Karadžić.

“Tim malim znakom pažnje Karate klub Budućnost želi srećne Novogodišnje praznike djeci iz JU Centra Ljubović”, stoji u saopštenju podgoričkog kluba.

Navodi se da je delegaciju Budućnosti ugostila direktorica Nina Delević.

