Dedivanović sa tri lična rekorda završila nastup u Linjanu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska plivačica Iskra Dedivanović sa tri lična rekorda završila je nastup na sankcionisanom mitingu Svjetske serije u italijanskom Linjanu, na kojem je nastupila u pet disciplina.

Dedivanović je trku na 100 metara prsno isplivala za minut, 50 sekundi i 30 stotionki, što je za sedam sekundi bolji rezultat od njenog dosadašnjeg najboljeg rezultata.

Ona je u konkurenciji juniorki osvojila 16. mjesto.

Kao desetoplasirana završila je nastup na 50 metara prsno (52,06) i za sekund i po popravila lični rekord.

Na 50 metara slobodno za 23 stotinki popravila je svoj najbolji rezultat, koji sada iznosi 38,99 stotinki.

Taj rezultat bio je dovoljan za 15. mjesto u konkurenciji juniorki.

Na 100 metara leđno završila je na 21. mjestu (1:43,94), dok je u istoj disciplini na 50 metara bila šesta (46,44).

Trener Danijela Bulatović kazala je da je zadovoljna nastupom Dedivanović, navodeći da su ostvareni dobri rezultati u izuzetno jakoj konkurenciji.

“Trke na 50 i 100 metara leđno isplivala je nešto slabije od svojih ličnih rekorda. O nastupu u ostalim disciplinama najbolje govori činjenica da je isplivala svije najbolje rezultate”, kazala je Bulatović agenciji MINA.

Dedivanović je bila jedina crngorska predstavnica u Linjanu, a takmičila se u kategoriji S9, u konkurenciji juniora.

Nastup Iskre Dedivanović u Linjanu finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS