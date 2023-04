Danas četvrti duel Budućnost voleja i Budve

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budućnost voleja i Budve odigraće danas u Podgorci četvrtu utakmicu finala plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Budva nakon tri odigrana meča vodi 2:1 u pobjedama.

Budućnost je prvi duel dobila u gostima 3:1 (25:22, 29:27, 12:25 i 28:26), dok su naredna dva pripala Budvanima – 3:2 (15:25, 28:26, 28:26, 25:27 i 15:8) u dvorani Morača i pred svojim navijačima 3:1 (25:23, 21:25, 25:22 i 25:15).

U finalu igra se na tri dobijena meča.

Duel u dvorani Morača počeće u 19 sati.

Trofej brani Budva, koja je posljednje četiri godine bila najbolja.

