Dabl-dabl Vučevića u pobjedi Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Jokić ostvario je dabl-dabl u pobjedi Čikaga protiv Denvera 117:96, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je meč završio sa 25 poena i 15 skokova i upisao 40. dabl-dabl ove sezone.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Zek Levin sa 29, Patrik Vilijams je ubacio 18, a poen manje Demar Derozan.

U poraženom sastavu Nikola Jokić je 18 poena.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Majami – Klivlend 100:104

Nju Orleans – Dalas 113:106

Los Anđeles Klipers – Toronto 108:100

Finiks – Oklahoma 132:101

Boston – Portland 115:93

Vašington – Atlanta 120:122

