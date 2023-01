Crvena zvezda slavila u Morači

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Podgorici od Crvene zvezde 76:56, u utakmici 15. kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim, koji je izgubio i prvi međusobni duel u Beogradu (69:65), upisao je šesti poraz ove sezone, u kojoj ima i devet pobjeda.

Crvena zvezda je potvrdila kvalitet, opravdala ulogu favorita i status evroligaša.

Domaćin nije rješenje za argerntinskog asa Fakunda Kampaca, njegovu igru sa Lukom Mitrovićem, a ubačenih svega 56 poena i 18 izgubljenih lopti najbolje govori o igri u napadu.

Budućnost je samo početkom posljednje četvrtine, u velikom naletu i nakon serije od 8:0, zaprijetila i smanjila zaostatak na sedam poena (53:46).

Uslijedio je odgovor Crvene zvezde i serija od 12 vezanih poena, koja je riješila pitanje pobjednika.

Zaostak podgoričkog tima iznosio je i 24 poena (72:58).

Mitrović je bio najefikasniji sa 21 poenom, dok je Kamapco, osim 14 koševa, imao i 12 asistencija i osam ukradenih lopti.

U podgoričkoj ekipi dvocifren je bio samo Erik Grin sa 14 poena.

Ubjedljiv poraz upisalo su ranije daans i košarkaši Mornar Barskog zlata, koji su u gostima izgubili od Zadra 97:77.

