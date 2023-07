Crnogorskim vaterpolistima srebrna medalja

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore sa srebrnim odličjem završila je nastup na kadetskom prvenstvu Evrope u Podgorici.

Crnogorski vaterpolisti poraženi su večeras u finalu od Mađarske 10:8.

Crna Gora i Mađarska bili su rivali i u grupi, a međusobni duel na otvaranju šampionata pripao je izabranicima selektora Nenada Vukanića 11:8.

Mađarsku je u finalu do pobjede vodio Zoltan Čaba Jambor sa tri gola.

U crnogorskoj selekciji po dva gola postigli su Luka Todorović, Marko Milinić i Danilo Roganović, a po jedan Luka Savić i Andrej Durutović.

Crna Gora je dominantno završila takmičenje u grupi, u kojoj je, osim Mađarske, slavila i protiv Italije i Španije. U četvrtfinalu bila je ubjedljiva protiv Turske, a u polufinalu slavila je protiv Grčke.

Grčka je osvojila bronzanu medalju, a u meču za treće mjesto pobijedila je Srbiju 14:13.

