Crnogorskim karatistima četiri medalje u Čačku

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore nastup na 53. internacionalnom turniru Zlatni pojas Čačka završila je sa četiri medalje – dvije zlatne i po jednom srebrnom i bronzanom.

Zlatne medalje osvojili su Ognjen Bjelajac u kategoriji do 60 kilograma i ženski kata tim u sastavu Mila Mraković, Maša Đukanović i Džena Canović.

Srebrni je bio Matija Bojić (do 60), dok je bronzanu medalju osvojio muški kata tim za koji su nastupali Lazar Sekulić, Aleksa Janjić i Benjamin Aljošević.

Nadomak pobjedničkog postolja bili su i Lazar Jovović (do 75) i Mila Mraković u katama pojedinačno, ali su izgubili mečeve za medalju i nastup završili kao petoplasirani.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS