Crnogorski vaterpolisti zaustaa Gora bez polufinala

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u polufinale Svjetskog prvenstva za igrače do 20 godina u Bukureštu i Otopeniju.

Crnogorski vaterpolisti poraženi su danas u četvrtfinalnom meču od Sjedinjenih Američkih Država (SAD) 10:9.

Crna Gora je nakon tri i po minuta igre vodila 2:0, ali je u nastavku dozvolila rivalu da serijom 4:0 preokrene rezultat.

Američka selekcija u nastavku je konstantno bila u vođstvu, koje je početkom poslejdnjeg dijela iznosilo i tri gola (10:7).

Izabranici selektora Petra Radanovića sa dva vezana pogotka smanili su na 10:9 i imali 26 sekundi za posljednji napad, ali Lazar Vukićević nije bio precizan.

U crnogorskoj selekciji najbolji je bio Marko Mršić sa četiri pogotka, Jovan Vujović i Danilo Stupar postigli su po dva, a jedan Matija Sladović.

Kod Amerikanaca istakao se Rajder Dof sa četiri gola.

SAD će u polufinalu igrati sa Mađarskom, koja je bila bolja od Italije 9:5.

U drugom polufinalu sastaće se Grčka bolji iz duela Srbije i Hrvatske.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS