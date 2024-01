Crnogorski vaterpolisti u četvrtfinalu EP

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirali su se u četvrtfinale šampionata Evrope.

Crnogorski vaterpolisti pobijedili su večeras u Zagrebu, u osmini finala, selekciju Njemačke 10:5.

Rival u četvrtfinalu, u petak u 20 sati i 15 minuta, biće im Italija (20.15).

Crnogorska selekcija pobjedom protiv Njemačke obezbijedila je nastup na Svjetskom prvenstvu u Dohi, koje je na programu početkom februara i nastavila borbu za odlazak na Olimpijske igre u Parizu.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića opravdfali su ulogu favorita, rano stekli ubjedljivu prednost i bez problema je zadržali do kraja.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Aleksa Ukropina sa tri gola, Kanstantnin Averka postigao je dva, a po jedan Marko Mršić, Miroslav Perković, Jovan Vujović i Dušan Matković.

U njemačkoj selekciji najbolji je bio Denis Streleckij sa tri, dok je Zoran Božić postigao dva gola.

Plasman u četvrtfinale izborila je i Srbija, koja je u osmini finala eliminisala Francusku 14:10.

U četvrfinalu čeka je duel sa Mađarskom.

