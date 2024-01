Crnogorski vaterpolisti sjutra sa Hrvatskom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Dubrovniku protiv Hrvatske utakmicu trećeg kola A grupe šampionata Evrope.

Crnogorski vaterpolisti duel sa jednim od favorita za titulu prvaka dočekuju sa polovičnim učinkom.

Savladali su na startu, nakon boljeg izvođenja peteraca, Francusku 20:19, dok su u drugom kolu izgubili od Španije 14:12.

Hrvatska je, nakon penala, bila bolja od Španije 14:12, dok je protiv Francuske bila ubjedljiva 12:7.

Početak duela zakazan je za 20 sati i 15 minuta.

U drugom meču te grupe, dva i po sata ranije, sastaće se Španija i Francuska.

Direktan plasman u četvrtfinale izboriće dvije prvoplasirane selekcije u grupi.

Ostale dvije selekcije očekuje razigravanje za plasman među osam najboljih.

