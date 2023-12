Crnogorski vaterpolisti pobijedili Gruziju

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Kotoru selekciju Gruzije 15:8, u posljednjoj provjeri pred Evropsko prvenstvo u Hrvatskoj.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića odlučujuću prednost stekao je sjajnom igrom od sredine druge do sredine treće četvrtine, kada je za sedam i po minuta napravio seriju 6:0 i poveo 12:4.

Najerfikasniji je bio Aleksa Ukropina sa četiri gola, po dva su postigli Marko Mršić i Kanstantin Averka, a po jedan Draško Brguljan, Vlado Popadić, Stefan Vidović, Đuro Radović, Miroslav Perković, Vladan Spaić i Dušan Banićević.

U selekciji Gruzije dva puta se upisao bivši crnogorski reprezentativac Stefan Pješivac.

Crnogorski vaterpolisti 2. januara putuju u Dubrovnik, gdje će igrati grupnu fazu Evropskog prvennstva sa Francuskom (4. januar), Španijom (6. januar) i Hrvatskom (8. januar).

Prve dvije selekcije idu direktno u četvrtfinale, dok trećeplasirane i četvrtoplasirane očekuje razigravanje za plasman među osam najboljih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS