Crnogorski vaterpolisti petercima do pobjede

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu Svjetskog prvenstva u Dohi.

Crnogorski vaterpolisti savladali su danas u prvom kolu C grupe, nakon boljeg izvođenja peteraca, selekciju Sjedinjenih Američkih Država 16:15.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 11:11.

Crna Gora je i u regularnom toku, pet puta imala je predost od dva gola, ali su američki vaterpolisti uspjeli da poravnaju i izbore peterce.

Junak trijumfa bio je golman Petar Tešanović, koji je odbranio pet peteraca, od kojih dva u regularnom toku.

Dvostruki strijelci u regularnom dijelu meča bili su Miroslav Perković, Aleksa Ukropina i Dušan Matković, dok su po gol postigli Jovan Vujović, Marko Mršić, Vasilije Radović, Draško Brguljan, Vlado Popadić

U američkoj selekciji najbolji je bio Aleks Bouven sa pet pogodaka.

U penal seriji precizni su bili Stefan Vidović sa dva gola i po jednim Vlado Popadić, Draško Brguljan i Aleksa Ukropina.

Strijelci za SAD bili su Maks Irving, Džoni Huper, Ben Halok i Aleks Bouven.

Ukropina je pogodio prečku, a Perković stativu.

Tešanović je odbranio peterac Bouvenu, Rajderu Dodu i Maks Irvingu.

U drugom meču te grupe Srbija je bila ubjedljiva protiv Japana 17:10.

Crna Gora će u drugom kolu, u srijedu, igrati sa Srbijom.

