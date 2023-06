Crnogorski vaterpolisti na pripremama sa Srbijom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 15 godina, okupila se danas u Kotoru i odradiće zajedničke pripreme sa selekcijiom Srbije, saopšteno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

Selektor Nenad Vukanić pozvao je 16 igrača.

Na spisku su Stefan Vraneš, Stefan Kruta, Marko Milinić, Đorđe Koprivica, Andrija Rajović, Marko Pejović, Luka Todorović, Matija Franeta, Danilo Roganović, Pavle Dabić, Luka Savić, Andrej Durutović, Danilo Savović, Tomo Vičević, Dario Domazetović i Petar Brnović.

U okviru priprema, sjutra u 18 sati, biće odigrana prijateljska utakmica.

Crnogorska U 15 selekcija priprema se za Evropsko prvenstvo, koje će od 8. do 16. jula biti odigrano u Podgorici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS