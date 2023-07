Crnogorski vaterpolisti izgubili od Italije, u subotu za sedmo mjesto

Podgorica, (MiNA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće za sedmo mjesto na Svjetskom prvenstvu u Fukuoki.

Crnogorski vaterpolisti su danas u razigravanju za plasman od petog do osmog pozicije poraženi od Italije 10:6 (1:1, 3:1, 3:2 i 3:2).

U duelu sa mnogo grešaka na obje strane, izabranici selektora Vlaimira Gojkovića su vodili 2:1 u trećem minutu druge četvrtine.

Italija je serijom 5:0 stekla četiri gola prednosti (6:2) sredinom trećeg perioda i praktično već tada riješila pitanje pobjednika.

Crna Gora je, golovima Đura Radovića i Alekse Ukropine smanjila na 6:4 i imala priliku da smanji zaostatak na gol, ali je nije iskoristila.

Rival je to znao da kazni i sa dva gola poveo 8:4.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Miroslav Perković sa tri gola, dok su po jedan postigli Konstantin Averka, Đuro Radović i Aleksa Ukropina.

Rival Crne Gore u subotu meču za sedmo mjesto biće poraženi iz duela Sjedinjenih Američkih Država i Francuske.

