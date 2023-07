Crnogorski vaterpolisti doputovali u Japan

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore doputovala je danas u japanski Kasivazaki, u kojem će obaviti završni dio priprema za Svjetsko prvenstvo, saopšteno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

Šampionat će biti odigran od 16. do 29. jula u Fukuoki.

Crnogorski vaterpolisti treniratiće i sparingovati sa selekcijom Srbije, koja im je i rival u grupnoj fazi.

“Crnogorska reprezentacija u Kasivazakiju je boravila i uoči Olimpijskih igara u Tokiju, prije dvije godine, a i sada, kao i tada, naišla je na srdačan i topao doček ljubaznih domaćina”, saopšteno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS