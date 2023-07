Crnogorski vaterpolisti bolji i od Italije

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas Italiju 11:9 (5:2, 2:4, 2:1 i 2:2), u drugom kolu kadetskog prvenstva Evrope u Podgorici.

To je drugi trijumf crnogorskih vaterpolista na šampionatu, nakon što su na startu slavili protiv Mađarske 11:8.

Izabranici selektora Nenada Vukanića odigrali su još jedan dobar meč, poveli su na startu 2:0, na kraju prve četvrtine bilo je 5:2, a prednost od tri gola imali su i sredinom drugog dijela meča (7:4).

Italija je sa tri vezana pogotka, u prvom minutu treće četvrtine, prvi i jedini put izjednačila (7:7).

Crna Gora je, golovima Danila Roganovića i Andreja Durutovića, povela 9:7, a tu prednost zadržala je do kraja.

Dvostruki strijelci za crnogorsku selekciju bili su

Marko Milinić i Đorđe Koprivica, dok su se po jednom upisali Stefan Kruta, Luka Savić, Danilo Savović, Stefan Vranješ, Danilo Roganović, Andrej Durutović i Luka Todorović.

Strijelci po dva gola za italijansku selekciju bili su Tomazo Almasini, Frančesko Koreli i Federiko Fumo.

U drugom meču te grupe Španija je savladala Mađarsku 9:7.

Španija će biti naredni rival Crne Gore, u utorak u 21 sat.

