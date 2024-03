Crnogorski plivači na mitingu u Linjanu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska plivačica Iskra Dedivanović nastupiće na sankcionisanom mitingu iz Svjetske serije, koji će od četvrtka do nedjelje biti održan u italijanskom Linjanu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Dedivanović će se takmičiti u klasi S9, u konkurenciji juniora.

Plivaće u disciplinama 50 metara slobodno i 50 i 100 metara prsno i leđno.

Sa njom je u Linjano otputovala i trener Danijela Bulatović.

Dedivanović će sjutra u bazen, u disciplini 100 metara prsno.

Dan kasnije plivaće 50 metara prsno i slobodno, u subotu će se takmičiti na 100 metara leđno, a u nedjelju na 50 metara leđno.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS