Crnogorski plivači bez medalje u Splitu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska paraplivačka reprezentacija bez medalje završila je nastup na sankcionisanom međunarodnom plivačkom mitingu u Splitu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Navodi se da se reprezentacija u Splitu predstavila u podmlađenom sastavu, od kojih su neki članovi prvi put nastupili na sankcionisanoj međunarodnoj sceni.

Vrijedan rezultat ostvarila je Iskra Dedivanović koja je u trci na 100 metara prsno za pet sekundi popravila svoj najbolji rezultat.

Trku u klasi S9 isplivala je za dva minuta, pet sekundi i 12 stotinki i osvojila peto mjesto.

Kao šestoplasirana završila je trku na 50 leđno (52,29).

Plivala je i na 50 slobodno (12. mjesto, 46,49) i 100 slobodno (deseto mjesto, 1:44,46), dok je na 50 metara prsno diskvalifikovana sa licnim rekordom ali pogrešnim ulaskom u cilj.

U kategoriji S5 plivao je Tomas Radulović, koji je

bio 21. na 200 slobodno (5:35,38), 38. na

100 slobodno (2:32,87), dok je na 50 metara slobodno osvojio 55. mjesto (1:15,83).

U kategoriji S12,debitant Radovan Džuver je trku na 50 slobodno isplivao za minut, tri sekunde i 77 stotinki i završio na 67. mjestu.

Miljan Lončar je u kategoriji S10, osvojio 33. mjesto na 50 metara leđno (1:07,33), na 100 slobodno bio je 45. (1:48,94), dok je na 50 metara slobodno osvojio 54. mjesto (48,09).

U kategoriji S 14, Rastko Radulović je na 50 slobodno bio 63. (58,01), dok je na 100 slobodno završio na 56. mjestu (2:23,37).

Crnogorske plivače predvodio je trener Boško Radulović.

Organizator mitinga u Splitu bio je Hrvatski paraolimpijski odbor uz tehničku podršku Hrvatskog plivačkog saveza osoba s invaliditetom, kao i Sportskog saveza osoba s invaliditetom grada Splita i Lokalnog plivačkog kluba Cipal.

Nastup crnogorskih plivača u Splitu finansira se iz programa Paraolimpijskog komitetaza 2023.gofinu koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS