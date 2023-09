Crnogorski parasportisti na međunarodnim takmičenjima u Užicu i Vučitrnu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parasportisti nastupiće sjutra na međunarodnim takmičenjima u Užicu i Vučitrnu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Paraatletičar Danilo Gojković učestvovaće na memorijalnom turniru Miloš Mitić, koji će biti održan na užičkom stadionu Radomir Antić.

On će se takmičiti u bacanju koplja, iz specijalizovane stolice, a nastupiće u pratnji trenera Miloša Ranitovića.

Organizator mitinga u Užicu je AK osoba sa invaliditetom Pora, a takmičenje će biti održano u bacanju kugle, diska, koplja i čunja iz specijalizovane stolice, u spojednim kategorijama od F31 – 34, odnosno F51-56.

Na prvim Parasportskim igrama Kosova nastupiće crnogorska delegacija u sastavu Jasminko Nokić, Mersad Murić, Senad Husović i Nedžad Pepić.

Paraolimpijski komitet Kosova, koji je nedavno primljen u Evropsku paraolimpijsku porodicu, prvi put organizuje Parasportske igre, u kojima će se sportisti iz regiona nadmetati u košarci u kolicama, sjedećoj odojci, šahu, golbalu, džudou, rvanju, stonom tenisu, boćanju i paraatletici.

