Crnogorski odbojkaši sjutra sa Holandijom

Podgorica, (MINA) – Muška seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Skoplju sa Holadijom utakmicu prvog kola C grupe Evropskog prvenstva.

Crna Gora je na Evropskim prvenstvima debitovala upravo u utakmici sa Holandijom, 2019. godine u Roterdamu, u kojem je rival slavio u tri seta.

Selektor Ivan Joksimović podsjetio je da je to bila prva utakmica i prvo pojavljivanje Crne Gore na Evropskom prvenstvu.

On je naglasio da će sjutra, kao i u tom meču prije četiri godine, biti određenog pritiska jer će u crnogorskom dresu biti dosta mladih igrača.

“Gledajući kako su radili na treninzina, kako prihvataju obaveze, kako stariji igrači sve podnose i kakve instrukcije daju mlađima, mislim da će biti dosta interesantan odgovor”, rekao je Joksimović.

On je naglasio da u tom meču vidi šansu svoje ekipe.

“Treba da probamo da iskoristimo mane koje imaju u igri. Naravno, niko nije savršen, pa ni oni. Treba da budemo kadri da sve to iskoristimo, tako da treba dosta kockica da se poklopi da bi utakmica bila neizvjesna. Očekujem da će biti takva, ali oni su apsolutni favoriti. Mi, s druge strane, nemamo šta da izgubimo, tako da ćemo se boriti do posljednje lopte”, kazao je Joksimović.

Utakmica u sportskom centru Boris Trajkovski počeće u 17 sati.

