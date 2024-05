Krivična odjeljenja da unaprijede praćenje kaznene politike

Podgorica, (MINA) – Vrhovni sud organizovaće sastanak predsjednika krivičnih odjeljenja svih crnogorskih sudova, u cilju razmatranja kaznene politike.

Iz Vrhovnog suda saopštili su da je danas održan sastanak predsjednika svih sudova, na kojem su razmotreni Plan racionalizacije pravosudne mreže, mišljenje Venecijanske komisije u vezi sa Nacrtom izmjena i dopuna Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i druga pitanja značajna za rad sudske vlasti.

Kako su kazali iz Vrhovnog suda, u predmetima koji su od interesovanja za javnost, naročito u predmetima nasilja nad ženama i maloljetnim osobama, sudovi su dužni da sačine saopštenje za javnost, koje će sadržati kratke razloge presude u dijelu obrazloženja o vrsti i visini izrečene kazne.

„Vrhovni sud će organizovati sastanak predsjednika Krivičnog odjeljenja Vrhovnog suda sa predsjednicima krivičnih odjeljenja svih sudova, u cilju razmatranja kaznene politike“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su predsjednici sudova pozvali Ministarstvo finansija da blagovremeno postupa po zahtjevima sudova za otpust, izmjenu dinamike i preusmjerenje sredstava iz bužeta, kako bi se obezbijedilo efikasno i ekonomično funkcionisanje sudova.

„Predsjednici sudova su, uz podršku rukovodioca Tima za pravosuđe i višeg pravnog eksperta u projektu Eurol III Branka Hrvatina, analizirali stanje u oblasti starih predmeta i sagledali moguće mjere za rješavanje tih predmeta“, rekli su iz Vrhovnog suda.

Iz tog suda su kazali da će u daljem periodu predsjednici sudova primjenjivati obrazac izvještaja za praćenje dinamike rješavanja starih predmeta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS