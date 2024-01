Crnogorski odbojkaši poraženi i od Turske

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, poražena je večeras od Turske (25:15, 25:22 i 25:13), u utakmici posljednjeg, trećeg kola turnira prve runde Zonskih kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorski odbojkaši sa tri poraza, sa samo jednim osvojenim setom, završili su nastup na turniru.

U prva dva kola izgubili su od Bugarske 3:1 (27:29, 25:12, 25:16 i 25:14) i Rumunije 3:0 (25:22, 25:19 i 25:19).

Turska je do pobjede došla nakon 63 minuta igre.

