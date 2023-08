Crnogorski košarkaši poraženi u Ljubljani

Podgorica, (MINA) – Seniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Ljubljani, u prijateljskom meču, od Slovenije 104:100.

To je drugi poraz crnogorskih košarkaša u pripremnom periodu, nakon što su izgubili i od Francuske.

Crnogorski košarkaši su početkom posljednje četvrtine imali dvocifreni zaostatak (85:73), ali su uspjeli da se vrate u igru iz naizgled izgubljene pozicije.

Trojkom Vladimira Mihailovića u 37. minutu su izjednačili na 90:90, a potom bacanjima istog igrača preokrenuli na 92:91.

Bilo je i 97:97 49 sekundi do kraja.

Finiš je pripao domačinu, koji se u penal završnici bolje snašao i došao do pobjede.

Junak trijumfa bio je Luka Dončić sa 34 poena.

Istakao se i Klemen Prepelič sa 17 koševa.

U crnogorskoj selekciji najbolji je bio Vladimir Mihailović sa 26, dok je Dino Radončić ubacio 21 poena.

Dvocifren učinak imali su i Nikola Ivanović (12 koševa), Nikola Vučević (11) i Petar Popović (10).

