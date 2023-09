Crnogorski karatisti na turniru Serije A u Larnaki

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore učestvovaće na turniru Serije A, koji će od 29. septembra do 1. oktobra biti održan u Larnaki, saopšteno je iz Karate saveza.

Crnogorski karate predstavljaće devet takmičara – šest u borbama i tri u katama.

U borbama za medalje boriće se Nikola Malović (do 84), Nemanja Jovović (preko 84), Lazar Potpara (preko 84), Anja Jović (do 50), Vasilisa Bujić (do 68) i Milena Jovanović (preko 68).

U katama nastupiće Vladimir Mijač, Kenan Nikočević i

Arijan Kočan.

Predvodiće ih selektor Almir Cecunjanin.

“Turnir Serije A u Larnaki biće to posljednja provjera pred Svjetsko prvenstvo koje nas olekuje krajem oktobra u Budimpešti”, saopšteno je iz Karate saveza.

