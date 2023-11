Crnogorski golbalisti na pripremama u Vrbasu

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore otputovaće sjutra na desetodnevne pripreme u Vrbas, gdje će se u sportsko-rekreativnom kompleksu “Drago Jovović” pripremati za nastup na Evropskom prvenstvu u Podgorici, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Navodi se da će crnogorski reprezentativci u Vrbasu imati podršku legendarnog slovenačkog golbaliste Mateja Ledineka, koji će im pomagati da se što bolje i kvalitetnije pripreme za nastup na šampionatu.

Selektor Nikola Čurović na pripremama radiće sa Nikolom i Markom Nikolićem, Milošem Ranitovićem, Veselinom Vukovićem, Goranom Macanovićem i Velizarom Obradovićem.

“Planiranirano je da tokom desetodnevnih priprema radimo dva puta dnevno. Prije podne predviđena je fizička priprema, trčanja i rad u teretani sa profesorom Branom Bulatovićem, dok će se poslije podne raditi u sali, na tehnici i taktici. Nadam se da ćemo pripreme iskoristiti na najbolji mogući način i da ćemo maksimalno spremni dočekati završni dio u Nikšiću”, rekao je Čurović.

On je najavio da će završni dio priprema odraditi sa reprezentacijom Ukrajine, koja će u Nikšiću boraviti od 25. novembra do početka šampionata Evrope.

Čurović je istakao da je planirano da u tom periodu odigraju nekolliko sparing utakmica i odrade što više zajedničkih treninga.

“Treninzi i zajednički rad sa Ukrajinom biće prilika da provjerimo trenutnu formu, unaprijedimo igru, ali i da ispravimo eventualne nedostatke. Imaćemo priliku da se uvjerumo u kvalitet Ukrajine, njene dobre strane, ali i slabisti”, rekao je crnogorski selektor.

On je naglasio da je sve podređeno Evropskom prvenstvu i što boljem nastupu i plasmanu.

“Imamo visoke ambicije, iako smatram da smo u težoj grupi. Očekujem da ćemo kvalitetno odigrati grupnu fazu, da sa što bolje pozicije izborimo četvrtinale i pokušamo da ostvarimo naš cilj – osvajanje jedne od medalja”, rekao je Čurović.

Evropsko prvenstvo A divizije biće odigrano od 6. do 17. decembra 2023. godine, a crnogorska reprezentacija prvu utakmicu igraće upravo sa viceprvakom Evrope, reprezentacijom Ukrajine.

Crnogorski golbalisti, osim sa Ukrajinom, u B grupi igraće još sa Izraelom, Turskom i Finskom.

Rivali u grupi A biće zvanični prvak Evrope, reprezentacija Litvanije, Njemačka, šampion Evrope iz 2019. godine, kao i selekcije Belgije, Grčke i Velike Britanije.

