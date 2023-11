Crnogorski golbalisti na pripremama sa Ukrajinom

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore završne pripreme za Evropsko prvenstvo A divizije odradiće sa selekcijom Ukrajine, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Rivali na startu šampionata u Podgorici, 10. decembra, treniraće u Nikšiću, a u okviru priprema planirana su i tri kontrolna meča.

Dogovoreno je da dvije utakmice, 29. novembra i 4. decembra, budu odigrane u Nikšiću, a jedna, 2. decembra u Podgorici.

Crnogorski golbalisti bazični dio priprema odradili su u Vrbasu, gdje im je u radu pomogao legendarni slovenački as Matej Ledinek.

Ukrajina je u subotu doputovala u Nikšić, gdje će se pripremati do početka šampionata.

Prema ocjenama stručnjaka, vazi za jednog od favorita za titulu prvaka.

Ukrajina nema evropsko zlato, a dva puta igrala je finale.

Crna Gora će drugi put nastupiti na Evropskom prvenstvu A divizije, nakon što je na debiju, novembra 2021. godine u Samsunu, bila sedmoplasirana.

