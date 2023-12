Crnogorski golbalisti deseti

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore kao desetoplasirana završila je nastup na Evropskom prvenstvu A divizije u Podgorici.

Crnogorski golbalisti poraženi su večeras u meču za deveto mjesto od Belgije 7:2.

Izabranici selektora Nikole Čurovića šampionat su završili sa pobjedom i četiri poraza i naredne godine takmičiće se u B diviziji.

Turnir su počeli trijumfalno – pobjedom protiv Ukrajine, ali su u tom meču ostali i bez najboljeg igrača Nikole Nikolića.

Izostanak povrijeđenog golgetera uslovio je poraze od Izraela, Turske i Finske za posljednje mjesto u grupi i povratak u B diviziju.

U oproštajnom meču, oba gola za Crnu Goru postigao je Marko Nikolić.

U selekciji Belgije, koja je ostvarila prvu pobjedu na šampionatu, Amir Vazime bio je najefikasniji sa četiri gola.

Sjutra, posljednjeg dana šampionata na programu su mečevi za konačan plasman.

Za titulu prvaka, kao i prije dvije godine u Samsunu, boriće se Litvanija i Ukrajina, dok će za bronzanu medalju igrati Turska i Izrael.

Osvajača petog mjesta odlučiće duel Finske i Njemačke, dok će za sedmo mjesto, posljednje koje garantuje opstanak, igrati Velika Britanija i Grčka.

U ženskom dijelu turnita novog prvaka Evrope odlučiće duel Izraela i Turske, dok će se za bronzanu medalju boriti Grčka i Velika Britanija.

Francuska i Finska odlučivaće o petom, a Ukrajina i Njemačka o sedmom mjestu.

