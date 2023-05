Crnogorski džudisti bez medalje u Lincu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džuditi bez medalje završili su nastup na Gran priju u austrijskom Lincu.

U kategoriji do 90 kilograma, Novo Raičević na startu je poražen od Ukrajinca Artjoma Bubira, dok je Anto Dubreta preko 100 kilograma na startu eliminisao Mohameda Lahbouba iz Maroka.

Od daljeg takmičenja odvojio ga je poraz od Slovaka Mariusa Ficela.

Uspješna u prvom kolu bila je i Jovana Peković u kategoriji do 78 kilograma i pobijedila Austrijanku Merlin Hanger.

Narednu borbu izgubila je od Mojra De Vajlers sa Novog Zelanda.

Gran pri u Lincu okupio je ukupno 455 takmičara iz 72 države svijeta.

