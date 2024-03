Crnogorski bokseri na kvaifikacionom turniru za OI u Parizu

Podgorica, (MINA) – Italijanski grad Busto Arsicio od 3. do do 11. marta biće domaćin prvog svjetskog kvalifikacionog turnira u boksu za plasman na Olimpijske igre u Parizu, na kojem će nastupiti i crnogorski bokseri, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Navodi se da će crnogorski boks predstavljati Bojana Gojković (do 57), Stefan Savković (71) i Petar Marčić (80).

Savkoviću i Marčiću za olimpijsku vizu neophodan je plasman u polufinale, dok će Gojković morati da izbori finale turnira.

Za nastup na Igrama u Parizu boriće se 633 boksera, 400 u muškoj i 233 u ženskoj konkurenciji, iz 114 država svijeta, podijeljenih u 13 težinskih kategorija, sedam u muškoj i šest u ženskoj konkurenciji.

Na turniru u Busto Arsiciju biće podijeljeno 49 olimpijskih viza, 28 u muškoj i 21 u ženskoj konkurenciji.

Sjutra će biti održan žrijeb nakon kojeg će biti poznato kad će crnogorski borci na ring i protiv koga će se boriti.

Drugi i završni svjetski kvalifikacijski turnir biće održan u Bangkoku, od 23. maja do 3. juna, nakon kojeg će biti poznati svi učesnici bokserskih takmičenja.

