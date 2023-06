Crnogorski atletičari 11. nakon drugog dana

Krakov, (MINA) – Atletska reprezentacija Crne Gore zauzima 11. mjesto nakon drugog takmičarskog dana ekipnog prvenstva Evrope – treća grupa u Silesiju.

Crnogorski atletičari su, nakon 25 od ukupno 37 disciplina, osvojili 160 bodova.

Najviše bodova osvojili su Darko Pešić u trci na 110 metara sa preponama i Danijel Furtula u bacanju diska, koji su nastup završili kao drugoplasirani.

Pešić je trku istrčao za 14,75 sekundi.

“Trka je prošla rutinski, tehnički korektno, ali iz punog treninga. Ostaje žal što sam lošije startovao iz bloka i to me koštalo boljeg rezultata, možda i nekog drugoj ili trećeg najboljeg u mojoj karijeri.

Ovdje smo zbog tima, drugo mjesto i 14 bodova su veliki i bolje od toga ne bi trebao ništa da tražim”, rekao je Pešić agenciji MINA.

Furtla je disk bacio 57,60 metara.

Nastupio je i u bacanju kladiva i sa rezultatom 41,45 završio na osmom mjestu.

“Zadovoljan sam osvojenim bodovima, ali rezultatom nijesam. U bacanju kladiva, da budem iskren, nijesam očekivao nikakav rezultat, samo da ubacim kladivo u sektor i osvojim koji bod. U disku se od početka nijesam najbolje snašao, prvi hitac sam bacio na sigurno i znao sam da sam sa tim rezultom sigurno drugi”, rekao je Furtula.

On je istakao da ga je bol u preponi onemogućio da ostvari bolji rezultat.

“Kasnije sam pokušao da pojačam tempo, da bacim dalje, ali sam osjetio bol u preponi i nijesam htio da forsiram i rizikujem. Vjerovatno bi bio isti odnos bodova i nije bilo vrijedno rizika. Za dvije nedjelje očekuje me državno i Balkansko prvenstvo, tako da nijesam htio da rizikujem. Ono što sam mogao to sam u bodovima i ostvario”, rekao je Furtula.

Važan doprinos poboljšanju plasmana dale su i sedmoplasirane Maša Bubanja i Ljiljana Matović.

Bubanja je trku na 110 metara sa preponama istrčala za 15,50 sekundi, što je njen lični rekord.

Matović je nastup u troskoku završila sa rezultatom 12,13 metara.

Osmi rezultat u trkama na 400 metara sa preponama imali su Mia Milašinović (1.05,60) i Dragan Pešić (56,02), dok je ženska štafeta 4X100 u sastavu Anđela Drobnjak, Mađa Bubanja, Mia Milašinović i Anabela Mujovi bila deveta (50,36).

Kao jedanaestoplasirani završili su Matija Vojvodić u skoku u dalj (6,14) i muška štafeta 4X100 (43,88 – Darko Pešić, Ognjen Marsenić, Dragan Pešić i Matija Vojvodić), Nemanja Đurišić je na 1.500 metara imao 12. vrijeme (4:18,43), dok je Slađana Pejović osvojila 13. mjesto na 800 metara (2:26,14).

Čelnu poziciju nakon drugog takmičarskog dana preuzela je Irska sa 327, Austrija je druga sa 320, dok je treći Izrael sa 290 bodova.

Sjutra, posljednjeg takmičarskog dana, od crnogorskih sportista nastupiće Ognjen Marsenić (200), Željko Dabović (5000), Dragan Pešić (vis), Tomaš Đurović (kugla), Amir Papazi (koplje), Slađana Pejović (1500), Maša Bubanja (200), Vesna Pavlićević (3000 stipl), Marija Vuković (vis), Marija Bogavac (koplje), Ljiljana Matović (dalj) i mix štafeta 4×400.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS