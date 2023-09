Crnogorske selekcije i naredne četiri godine u opremi Humel

Podgorica, (MINA) – Rukometne selekcije Crne Gore i naredne četiri godine nastupaće u sportskoj opremi danskog brenda Humel, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Navodi se da su ugovor o saradnji u Arhusu potpisali predsjednik Rukometnog saveza Petar Kapisoda i predstavnik kompanije Hummel, Mihael Bličer Rasmusen.

“Ugovorom je precizirano da u naredne četiri godine sve reprezentativne selekcije nastupaju u opremi renomiranog proizvođača”, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Iz te asocijacije saopšteno je da im je, imajući u vidu bogatu tradiciju Humela i renome klubova i nacionalnih federacija koji već imaju zaključen ugovor o saradnji sa tom kompanijom, izuzetno zadovoljstvo što će crnogorske reprezentativke i reprezentativci nastaviti da nose opremu sa logom kompanije prepoznate širom planete, što je slučaj od obnove nezavisnosti 2006. godine.

“Uvjereni smo da ćemo uz veliki doprinos obje strane, ostvariti ciljeve koje smo definisali ugovorom, a koji prvenstveno obuhvataju veliki broj međunarodnih takmičenja na kojima će naše reprezentacije nastupiti u naredne četiri godine. Savez je sa Humelom prvi put ostvario saradnju nakon obnove nezavisnosti i samo je podignuta na viši nivo u proteklim godinama, pa je potpis novog četvorogodišnjeg ugovora, bio na obostrano zadovoljstvo”, kazao je Kapisoda.

Danski brend sa sjedištem u Arhusu, osnovan je 1923. godine i primarno pokriva tržišta skandinavskih zemalja, centralne Evrope i Turske.

“Saradnjom sa Rukometnim savezom jačamo naš fokus na naš brend u Evropi i širom svijeta. Humelov DNK je ukorijenjen u timskom sportu, tako da je ovo prirodan korak za nas. Za nas je privilegija što smo bili u prilici da u protekloj deceniji sarađujemo sa RSCG, a nakon toliko vremena, naše partnerstvo je postalo samo bolje i dinamičnije”, kazao je izvršni direktor Alan Vad Nielsen.

