Crnogorske rukometašice sjutra sa Srbijom

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Podgorici sa Srbijom utakmicu četvrtog kola šeste grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crna Gora je prvi međusobni duel u Zrenjaninu dobila 31:30, a u dosadašnjem dijelu kvalifikacija ostvarila je maksimalan učinak.

Slavila je protiv Turske u Podgorici 38:23 i Bugarske u Šumenu 24:20.

Srbija je, osim poraza od izabranica selektorke Bojane Popović, zabilježila pobjedu pred svojim navijačima slavila protiv Bugarske 40:16 i igrala neriješeno u gostima sa Turskom 29:29.

Nedjeljna utakmica počeće u 18 sati, a biće odigrana u do posljednjeg mjesta ispunjenoj Bemaks areni.

Saopšteno je da je posljednji kontigent ulaznica rasprodat za manje od dva sata.

“2.250 mjesta – kapacitet je dvorane u kojoj će lavice igrati meč u kojem bi pobjedom i matematički osigurale prvo mjesto u grupi, dva kola prije kraja kvalifikacija. Novi spektakl je u najavi. Ajmo Crna Goro”, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

