Crnogorske rukometašice osmoplasirane u Rumuniji

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore kao osmoplasirana završila je nastup na juniorskom prvenstvu Evrope u Rumuniji.

Crnogorska selekcija poražena je danas u meču za sedmo mjesto od Švajcarske 37:32.

Izabranice trenera Igora Markovića šampionat su završile sa dva trijumfa, remijem i četiri poraza.

Pobijedile su u grupi selekcije Sjeverne Makedonije 33:29 i Češke 29:25 i igrale neriješeno sa Danskom 29:29.

U Glavnoj rundi izgubile su od Mađarske 28:25 i Francuske 33:31, a u mečevima za plasman, osim od Švajcarske, poražene su i od Švedske 30:28.

U duelu za sedmo mjesto, Švajcarsku su do pobjede vodili Alesija Riner sa osam i Nurija Bušer sa sedam golova.

U crnogorskoj reprezentaciji najbolja je bila Nikolina Marković sa devet, dok su po pet golova postigle Ivana Vujodinović i Ema Kolić.

