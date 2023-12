Crnogorske rukometašice na startu sa Hrvatskom

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore na startu glavne faze Svjetskog prvenstva igraće u četvrtak protiv Hrvatske.

Hrvatska je večeras u posljednjem kolu poražena od Švedske 22:17 i kao drugoplasirana završila nastup u A grupi.

Švedska je trijumfalno stigla do prvog mjesta, dok je treći Senegal, koji je u direktnom duelu za glavnu rundu pobijedio Kinu 22:15.

Švedska je u drugu fazu prenijela četiri boda, a Hrvatska i Senegal po bod.

Iz B grupe u drugoj fazi, osim Crne Gore (4), su Mađarska (2) i Kamerun (0).

Crnogorske rukometašice u drugom kolu, u subotu, igraće protiv Senegala (18), dok je u ponedjeljak predviđen duel sa Švedskom.

