Crnogorske rukometašice lako protiv Konga

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Novigradu selekciju Konga 33:26, u drugom kolu pripremnog turnira za Svjetsko prvenstvo u Norveškoj, Danskoj i Švedskoj.

Crnogorske rukometašice opravdale su ulogu favorita i tokom cijelog meča bile u vođstvu.

Povele su na startu 4:0, a dva puta imale su prednost i od devet golova (28:19, 30:21).

Najefikasnije u pobjedničkoj selekciji bile su Itana Grbić, Tatjana Brnović i Ivana Mugoša sa po pet, dok je gol manje postigla Anastasija Marsenić.

U selekciji Konga najbolja je bila Fanta Diaguraga

sa deset golova.

Crna Gora će sjutra u Poreču igrati sa Hrvatskom, koja je juče bila bolja od Konga 33:23.

Crnogorskim rukometašicama mečevi sa Kongom i Hrvatskom predstavljaju posljednji test za šampionat svijeta, koji počinje 30. novembra.

Rivali crnogorskoj selekciji u grupi biće Kamerun, Paragvaj i Mađarska.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS