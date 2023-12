Crnogorske rukometašice bez polufinala

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u polufinale Svjetskog prvenstva.

Crnogorske rukometašice poražene su večeras u Herningu, u četvrtfinalnom meču, od Danske 26:24.

Izabranice selektorke Bojane Popović pružile su snažan otpor Danskoj, vratile se u meč nakon zaostatka od sedam golova, ali je potpuni preokret trebalo i ujednačenije suđenje.

Na nepuna tri minuta do kraja, Dijana Mugoša je iz kontre smanjila na 25:23, uz faul Trine Estergord-Jensen za isključenje.

Alžirski arbitri nijesu reagovali, ali su u nastavku zbog protesta isključili Itanu Grbić.

U danskoj selekciji najefikasnije su bile Ema Friis i Ane Mete Hansen sa po pet golova.

U crnogorskoj selekciji najbolja je bila Dijana Mugoša sa šest, dok su po četiri dodale Nina Bulatović i Itana Grbić.

Danska će u polufinalu igrati sa Norveškom, dok će drugi polufinalni par činiti Francuska i Švedska.

