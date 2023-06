Crnogorske odbojkašice ubjedljive i u Tbilisiju

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Tbilisiju selekciju Gruzije 3:0 (25:14, 25:11 i 25:14), u utakmici četvrtog kola B grupe Srebrne lige Evropske odbojkaške konfederacije (CEV).

Crnogorske odbojkašice, koje su dobile i prvi međusobni duel u Podgorici 3:0 (25:19, 25:9 i 25:16), trećim trijumfom došle su na korak od plasmana na finalni turnir.

Savladale su i selekciju Farskih Ostrva u Toršavnu 3:0 (25:9, 25:7 i 25:20), a jedini poraz doživjele su u Portu od Portugala 3:1 (25:17, 20:25, 25:18 i 25:16).

Gruzija je na dnu je tabele bez bodova, a u dosadašnjem dijelu takmičenja osvojila je samo set.

Crnogorske odbojkašice do kraja takmičenja u grupi odigraće još dva meča u Herceg Novom – sa Portugalom 14.juna i Farskim Ostrvima dva dana kasnije. Najbolje dvije repezentacije iz grupe obezbijediće plasman na finalni turnir.

