Crnogorske odbojkašice pobijedile Kosovo

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Ankari selekciju Kosova 3:1 (25:16, 22:25, 25:11 i 26:24) i kao petoplasirana završila turnir prve runde Zonskih kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je prvi trijumf crnogorskih odbojkašica na turniru, nakon što su u grupi izgubile od Grčke i Srbije.

Najzaslužnija za trijumf Crne Gore bila je

Kristina Božović, korektorka Luke Bar, koja je meč završila sa 25 poena.

Istakla se i Gordana Madžgalj sa 16 poena.

U selekciji Kosova najbolja je bila Erta Neziri sa 14 poena.

Crna Gora, kao i Kosovo, Grčka i Rumunija kvalifikacije će nastaviti u drugoj rundi, koja je na programu od 4. do 7. aprila.

Žrijeb će biti obavljen u februaru, po završetku svih turnira prve runde kvalifikacija.

